В Совфеде рассказали о маскирующей подлинные намерения Молдавии

Сенатор Пушков: Кишинев намерен быть ближайшим союзником США, а не партнером России

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИДа Молдавии Николая Попеску о стратегическом партнерстве с Москвой. Своим мнением сенатор поделился в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, Кишинев намерен быть ближайшим союзником США, а не партнером России. «В политике и дипломатии слова призваны маскировать подлинные намерения. Следить следует не за словами, а за действиями», — пояснил Пушков.

Накануне глава МИД Молдавии Николай Попеску высказался за партнерские двусторонние отношения с Россией на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«В нашей внешней политике мы ратуем за хорошие, ровные, поступательные отношения с нашими партнерами. Естественно, Российская Федерация для нас традиционный стратегический партнер. Мы — за дружеские и конструктивные отношения. У нас содержательная повестка двусторонняя, и мы готовы работать с российскими коллегами по прогрессу в наших отношениях», — подчеркнул он.

Попеску добавил, что в ближайшее время планируется «наметить ряд конкретных шагов для активизации» взаимодействия стран.

