В Молдавии рассказали об удивившем республику «Газпроме»

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что власти республики удивились, когда за несколько дней до конца сентября узнали, что контракт с «Газпромом» не был продлен. Она рассказала об этом в эфире телеканала JurnalTV, передает РИА Новости.

По словам Санду, власти не торопились бы заключить контракт, если бы не рост цен на газ на мировом рынке.

«Эти переговоры были бы совсем другими, если бы цены на газ в мире не были такими высокими, не было бы давления на правительство, не было бы спешки с подписанием контракта с "Газпромом"», — сказала она.

Президент добавила, что для властей Молдавии также стала сюрпризом нехватка объемов газа в октябре. «Нам пришлось закупать газ в других местах по высоким ценам, потому что у нас не было альтернативных источников. Если бы мы раньше могли предположить подобную проблему, мы бы подготовились, в будущем нужно позаботиться о запасах топлива», — заключила она.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом из-за закончившегося в октябре контракта с «Газпромом». Республика хотела заключить новое соглашение на льготных условиях, однако поставщик потребовал сначала выплатить задолженность. 29 октября стране все же удалось договориться с «Газпромом» о заключении контракта на пять лет при условии проведения аудита долгов в 2022 году. В «Газпроме» условия соглашения назвали взаимовыгодными.