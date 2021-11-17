Президент Молдавии опровергла «тайные условия» в договоре по газу с Россией

Президент Молдавии Майя Санду опровергла утверждения о «тайных условиях» со стороны России при подписании договора на поставку газа. Она прокомментировала информацию в ходе передачи на телеканале JurnalTV, передает «Интерфакс».

Журналист задал вопрос о том, связано ли подписание договора с условиями со стороны России о том, чтобы дать определенные гарантии безопасности бывшему президенту Молдавии Игорю Додону.

«Никаких секретных условий в договоре с "Газпромом" нет. Я бы тоже хотела, чтобы этот договор был опубликован, чтобы не было места для каких-либо спекуляций. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые решили так, как решили», — высказалась она.

Корреспондент телеканала отметил, что после подписания договора с «Газпромом» Додон вернулся из Москвы в Кишинев. Однако Санду подчеркнула, что никто не просил гарантировать безопасность Додону и никто не давал такие обещания.

Ранее бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон рассказал, что страна может погасить долг перед Россией двумя способами. По его словам, текущие долги Кишинева можно частично покрыть за счет госбюджета, а частично за счет граждан.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом из-за закончившегося в октябре контракта с «Газпромом». Республика хотела заключить новое соглашение на льготных условиях, однако поставщик потребовал сначала выплатить задолженность. 29 октября стране все же удалось договориться с «Газпромом» о заключении контракта на пять лет при условии проведения аудита долгов в 2022 году. В «Газпроме» условия соглашения назвали взаимовыгодными.