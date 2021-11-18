Гигантскую способную прокусить ноготь мегапаучиху подбросили в парк рептилий

Сотрудники парка рептилий в Австралии разыскивают человека, который анонимно подбросил им огромную способную прокусить ноготь паучиху. Об этом сообщает WFXR.

Парк предлагает местным жителям отлавливать воронковых водяных пауков и приносить им для программы по созданию противоядия. Членистоногих можно принести в контейнерах в специальные пункты приема. Затем пауков доят, а добытый яд используют для изготовления противоядия. Этот препарат спасает до 300 жизней ежегодно.

После очередного сбора контейнеров из пунктов приема сотрудники парка обнаружили гигантскую паучиху. Ее длина составила около восьми сантиметров, в то время как в среднем размер этих пауков варьируется от одного до пяти сантиметров. Двухсантиметровыми хелицерами (ротовыми придатками) подброшенное членистоногое способно прокусить человеческий ноготь.

«Я более 30 лет работаю в парке, и никогда не видел такого огромного воронкового паука. Мы хотели бы знать, где она была найдена, чтобы достать еще таких пауков», — заявил сотрудник парка Майкл Тейт. Он добавил, что сотрудники парка прозвали членистоногое мегапаучихой.

Пойманную паучиху не будут доить, так как это самка, а в парке добывают яд только у самцов. Контейнер, в котором содержалась необычная паучиха, не имел каких-либо пометок. В парке надеются, что им удастся связаться с человеком, который принес паука.

Тейт пояснил, что если получится найти больше крупных пауков, у них можно будет добыть больше яда и, как следствие, изготовить больше противоядия, чтобы спасти больше людей.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия началось нашествие огромных ядовитых пауков из Азии. Миллионы гигантских пауков Trichonephila clavata покрывают дома и линии электропередач паутиной, глубина которой достигает трех метров.

