Встреча женщины с пауком закончилась вызовом полиции

Женщина из шотландского города Ливингстон подняла крик, встретившись с пауком, после чего к ней прибыл наряд полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Холли Хантер (Hollie Hunter) обнаружила паука на кровати в спальне вечером в понедельник, 30 августа. «Я только что потратила 40 минут на то, чтобы избавиться от моли, вернулась в спальню и увидела огромного паука на своей кровати», — рассказала женщина.

Она начала бросать в паука книгами, после чего членистоногое побежало к ней. Хантер испугалась и стала с крикам бегать по комнатам. Сосед женщины услышал крики и вызвал полицию. «Я посмотрела в глазок, а там стояли пятеро полицейских. Я открыла дверь и сказала: "Простите, но у меня под кроватью паук, и я в ужасе"», — поделилась воспоминаниями женщина.

Полицейские спросили, есть ли дома кто-то еще, потом поймали паука и вынесли его на улицу. В полиции Ливингстона заявили, что наряд был направлен на адрес женщины после сообщений соседей о «беспорядках» в соседней квартире.

Ранее сообщалось, что в Великобритании тысячи гигантских пауков начали пробираться в жилые дома. Специалисты пояснили, что причиной этого стало похолодание и начало периода поиска пары у членистоногих.