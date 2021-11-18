В Минздраве рассказали о вакцинации «Спутником Лайт»

Замглавы Минздрава РФ: «Спутник Лайт» подходит для первичной и повторной вакцинации

Препарат от коронавируса «Спутник Лайт» может применяться как для первичной вакцинации, так и для повторной. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, передает ТАСС.

Вакцина также подходит для прививки после перенесенного коронавируса, отметил замглавы Минздрава.

«Однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" — это самостоятельный эффективный вакцинный препарат», — объяснил Гриднев.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал лучшую вакцину для россиян, которые переболели COVID-19. По его мнению, переболевшим коронавирусом людям моложе 60 лет следует прививаться «Спутником Лайт», а старше 60 лет — «Спутником V».