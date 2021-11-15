Песков высказался о нехватке вакцин от COVID-19 в российских регионах

Возникающая нехватка вакцин от коронавируса в регионах России оперативно компенсируется. Так высказался о дефиците препаратов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента объяснил, что в некоторых субъектах дефицит возникает из-за повышенного спроса на вакцинацию. Препаратов для прививки может не быть в течение нескольких дней, но нехватка быстро ликвидируется, отметил Песков.

Ранее сообщалось, что с дефицитом «Спутника Лайт» столкнулись несколько российских регионов — Воронежская и Вологодская области, Красноярский край, а также Курган и Санкт-Петербург. В Пермском крае препарат запретили использовать для первичной вакцинации — он будет доступен тем, кто проходит ревакцинацию.

Кроме того, в Санкт-Петербурге закончилась вакцина «КовиВак» — ее поставок в ближайшее время не ожидается. За препаратом центра имени Чумакова россияне выстраиваются в очереди. Ее редко поставляют в прививочные пункты и она быстро заканчивается, потому что процесс производства вакцины занимает много времени.