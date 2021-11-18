В Ростуризме призвали Абхазию разобраться в инциденте со стрельбой по россиянам

Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала Абхазию обеспечить безопасность российских туристов на курортах. Об этом она заявила на встрече с министром туризма республики Теймуразом Хишбой, передает РИА Новости.

Так, глава ведомства попросила власти республики разобраться в инциденте со стрельбой по отдыхающим из России в городе Пицунда. В пресс-службе ведомства указали, что путешественникам не предоставили компенсацию за причиненный ущерб.

«Мы знаем, что руководство Абхазии делает многое для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для отдыха российских туристов», — подчеркнула Догузова и добавила, что вопросы обеспечения безопасности отдыхающих должны находиться на особом контроле.

Кроме того, по итогам встречи стороны подписали меморандум, который фиксирует договоренности по развитию российско-абхазских отношений в сфере туризма.

Ранее, 15 июня, двое российских туристов получили ранения при стрельбе в ресторане «Апсны» в курортном городе Пицунда из-за конфликта с местным жителем, 42-летним гражданином Абхазии Дмитрием Пилия. Отмечалось, что мужчина имеет судимость за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.