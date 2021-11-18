Студент вылетел из колледжа, испугался сообщать об этом семье и 16 лет скрывался

Ученик вылетел из колледжа из-за видеоигр и почти 20 лет скрывал это от родителей

В Китае 39-летний мужчина 16 лет скрывался от родителей после того, как вылетел из колледжа и испугался им об этом сообщать. Историю китайца публикует Insider.

Во вторник, 16 ноября, мужчина по фамилии Ван, который почти 20 лет считался пропавшим без вести, воссоединился с семьей в китайском городе Сиань. Ван в слезах упал на колени перед матерью, которая искала его с 2005 года, и умолял о прощении.

Мужчина признался, что он намерено прервал все контакты с родителями. Он объяснил, что ему было стыдно сказать матери и отцу, что он, будучи студентом, пристрастился к видеоиграм и не смог закончить колледж. Вана мучила мысль, что он не оправдал надежды семьи — в средней школе он был лучшим учеником, и у него были все шансы на успешную жизнь.

Все время, пока родители искали сына, он подрабатывал в местах, где не требовалось официальное оформление, чтобы его не смогли вычислить. Однажды Вану понадобилось обновить удостоверение личности, во время подготовки которого выяснилось, что мужчина находился в розыске. Информацию о пропавшем без вести передали его семье.

Отец китайца рассказал, что все 16 лет он по два раза в год приезжал в Сиань и неделями искал сына. «Я обошел все улицы Сианя и побывал в каждом интернет-кафе. Наши сердца были разбиты, мы нигде не могли его отыскать», — сказал отец. Мать мужчины добавила, что она готовилась к худшему и думала, что ее сын давно мертв. По ее словам, она не держит зла на ребенка и не винит его, она просто счастлива снова увидеть Вана.

Ранее сообщалось, что считавшийся погибшим в авиакатастрофе 70-летний Саджид Тунгал из индийского города Коттаям, штат Керала, скрывался от семьи 45 лет из-за того, что считал себя неудачником. Мужчина боялся признаться родным в том, что не сумел построить успешную карьеру.