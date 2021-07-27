Считавшийся погибшим мужчина 45 лет скрывался от семьи из-за неудавшейся карьеры

Считавшийся погибшим в авиакатастрофе 70-летний Саджид Тунгал (Sajid Thungal) из индийского города Коттаям, штат Керала, скрывался от семьи 45 лет из-за того, что считал себя неудачником. Об этом сообщается в материале на сайте LADbible.

В 1974 году Тунгал отправился на заработки в Абу-Даби, ОАЭ, и начал заниматься организацией выступлений индийских певцов. Два года спустя он полетел в рабочую командировку в индийский город Ченнаи и попал в авиакатастрофу. Самолет разбился после того, как у него загорелся один из двигателей. Все пассажиры и члены экипажа считались погибшими.

Однако индиец выжил и в 1982 году переехал в Мумбаи, где проживает до сих пор. Он рассказал, что решил не сообщать семье о себе из-за неудавшейся карьеры. «Я думал, что сначала должен заработать состояние. Когда у меня ничего не получилось в Персидском заливе, я решил, что попытаю счастье в Мумбаи, но и тут не сложилось. Так и прошло 45 лет», — рассказал Тунгал.

Два года назад индиец попал в приют для бездомных. Управляющий приютом пастор начал искать его родственников и отправил запрос в мечеть в Коттаяме. Имам мечети удивился, что мужчина жив, и сказал, что знает его семью.

Вскоре Тунгал созвонился с родными по видеосвязи. Его брат Мохаммед Кунджу (Mohammed Kunju) планирует приехать в Мумбаи ближайшее время, чтобы забрать пропавшего родственника. По словам Кунджу, семья никогда не забывала Тунгала и даже ездила в Абу-Даби на его поиски.

Ранее сообщалось, что офицера полиции, которого признали погибшим в Индонезии во время цунами, нашли живым спустя 17 лет. Все эти годы полицейский находился в психиатрической больнице.