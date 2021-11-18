Дуров объяснил принцип устройства рекламы в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил на своем канале, по какому принципу будет устроена реклама в мессенджере. По его словам, компания будет делиться доходами с администраторами каналов, на которых отображаются рекламные сообщения.

«Рекламные сообщения в настоящее время находятся в тестовом режиме и доступны не всем. Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные расходы, мы планируем начать делиться доходами от рекламы с администраторами каналов, на которых отображаются спонсируемые сообщения — потому что это честно», — сказано в сообщении.

Он отметил, что на ряде каналов в мессенджере размещалась реклама в форме обычных сообщений, и выразил надежду, что нововведения будут удобными для людей, а также поспособствуют продвижению каналов и ботов. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они будут находиться, а рекламодатели не получат личные данные пользователей и их запросов. Реклама будет отображаться только в больших каналах, а также не будет навязчивой, пообещал Дуров.

Ранее стало известно, что россияне начали жаловаться на засилье рекламы в Telegram. Как предупредили в Роскачестве, подобные объявления могут быть опасны: нередко под видом нативных объявлений популярный мессенджер продвигает «инфоцыганщину».