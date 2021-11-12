Россиян предупредили об опасности рекламы в популярном мессенджере

Россияне начали жаловаться на засилье рекламы в Telegram. Как предупредили в Роскачестве, подобные объявления могут быть опасны: нередко под видом нативных объявлений популярный мессенджер продвигает «инфоцыганщину».

В ведомстве назвали главной проблемой появившихся рекламных сообщений то, что по внешнему виду их практически невозможно отличить от обычных постов. Из-за этого пользователи могут подумать, что реклама размещена администрацией канала, которому они доверяют, и перейти по ссылке.

«Однако на самом деле администраторы каналов даже не видят объявлений, которые транслируются пользователям, и тем более никак не могут контролировать их размещение», — сказано в сообщении на сайте Роскачества. Специалисты ведомства отмечают, что администраторам крупных площадок приходится предупреждать своих подписчиков о том, что они не имеют отношения к продвигаемым продуктам.

«Мы призываем пользователей с осторожностью относиться к рекламным объявлениям в Telegram. На текущем этапе, пока еще отсутствует четкая премодерация рекламодателей, лучше вообще не кликать по таким объявлениям», — заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

В ведомстве также не исключили, что сервис рекламы Telegram может быть использован мошенниками. Там говорят, что пользователи самых разных каналов теперь «вынуждены смотреть на рекламу криптовалют, инвестиций в трейдинг и "инфоцыганщины"».

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров пообещал, что в Telegram появится платная функция по отключению официальной рекламы в каналах. По его словам, она станет доступной для пользователей уже в ноябре и может быть оформлена в виде недорогой подписки.