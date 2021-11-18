Раскрыты траты России на бывшие страны СССР

Объем иностранных инвестиций России в постсоветские страны (не считая Прибалтику) в три раза превышает официальные данные ЦБ, об этом пишет РБК со ссылкой на Евразийский банк развития.

По итогам прошлого года объем накопленных взаимных прямых инвестиций в 12 странах бывшего СССР (СНГ и Грузия) составил почти 46 миллиардов долларов, из них 37 миллиардов пришлось на инвестиции из России. В организации отмечают, что большинство российских транснациональных компаний (ТНК), в том числе находящихся под контролем государства, нередко используют офшоры для прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Эти траты не учитываются полностью в официальной статистике.

При этом Россия вкладывает в другие страны больше, чем получает от них. С 2016 по 2020 год Россия нарастила инвестиции в страны СНГ в 1,3 раза. Больше всего выросли «вливания» в Узбекистан — в 2,1 раза (вторая по популярности страна у российских инвесторов после Казахстана). Также эксперты Евразийского банка развития раскрыли пять компаний-лидеров по ПИИ — ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Атомэнергопром», Сбербанк и «Полиметалл».

Ранее сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов на погашение долга и рефинансирование прошлых займов.