В России недооценили собственные леса

BCG: РФ может стать лидером в борьбе с изменением климата за счет больших запасов леса

Реальная способность российских лесов поглощать парниковые газы может оказаться на уровне 1,8-2,2 миллиарда тонн CO2-эквивалента в год — в три раза больше текущего показателя. Об этом говорится в отчете The Boston Consulting Group (BCG), который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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По данным компании, России принадлежит 20-40 процентов ценности мировых лесных массивов, благодаря которым страна может стать лидером в борьбе с изменением климата. Их стоимость оценивается в 4-17 триллионов долларов, что сопоставимо со стоимостью нефтяных запасов страны. Эксперты со ссылкой на Счетную палату отметили, что информация о 84,4 процента массивов страны в 2020 году являлась недостоверной — она не учитывала 9 процентов площади и 39 процентов запасов.

С процессом учета лесов специалисты связали несколько проблем. В стране используют в основном «полевые» методы инвентаризации нежели дистанционные. При оценке возраста массивов существует вероятность ошибки, а обновление данных происходит медленнее роста деревьев. К проблемам также отнесли несовершенство земельно-правового законодательства и недостаток финансирования — в BCG предположили, что на процесс учета необходимо выделить до 3,5 миллиарда рублей.

Для улучшения системы инвентаризации эксперты предложили создать «гибридную» систему учета леса и лесоустройства с помощью спутниковой оптической и LIDAR-съемки. В BCG также призвали избегать лакун в сфере земельных отношений, устранить правовую неопределенность в сертификации, а также изменить в целом отношение к лесной промышленности, приняв во внимание ее роль как важного союзника.

Ранее руководитель кластера лесной политики Центра по проблемам экологии РАН Юрий Гагарин развеял миф о неисчерпаемости российских лесов. Он отметил, что из 770 миллионов гектаров массивов страны 46 процентов находятся в плохом климате, 70 процентов — в зоне мерзлотных почв.