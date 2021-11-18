В России резко выросли зарплаты заключенных

Средние зарплаты заключенных в первом полугодии текущего года показали резкий рост. Об этом на Международном пенитенциарном форуме в Рязани рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников, передает РИА Новости.

По его словам, в 2020 году доля заключенных, привлеченных к труду, выросла на 10 процентов, до 57 процентов. В первом полугодии она достигла 63,4 процента, и получать они стали на 11 процентов больше. Калашников не уточнил, о каком росте идет речь — в годовом выражении или за полгода и номинальная это зарплата или реальные располагаемые доходы.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Терпение и труд. Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?

Точную сумму, на которую может рассчитывать заключенный в России, глава ФСИН также не назвал. Однако он заметил, что чаще всего к труду привлекают тех осужденных, в отношении которых потерпевшие предъявили иски. Работают они, как правило, на сортировке и переработке коммунально-бытовых отходов.

Ранее сообщалось, что заключенных планируют использовать на стройках в Арктике. Соответствующий законопроект готовят ФСИН и Минюст. Отправлять туда предполагают добровольно, а в качестве преимущества называют льготное исчисление срока уголовного наказания.

Накануне, 17 ноября, «Российский экологический оператор» (РЭО) сообщил, что ФСИН поставит более 17 тысяч контейнеров для отходов в 14 российских регионов. А в сентябре рязанская компания-девелопер «Единство» предложила использовать труд заключенных в строительстве новых домов.