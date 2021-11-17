Заключенные помогут россиянам с раздельным сбором мусора

РБК: ФСИН поставит в 14 регионов России более 17 тысяч контейнеров для сбора мусора

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поможет 14 российским регионам с раздельным сбором мусора — ведомство предоставит более 17 тысяч контейнеров для отходов, сообщает РБК со ссылкой на «Российского экологического оператора» (РЭО).

Поставки будут осуществляться по госсубсидиям, контейнеры от ФСИН составят более четверти от всех субсидируемых в 2021 году закупок — в октябре власти выделили 46 регионам миллиард рублей на покупку 65,5 тысячи контейнеров до конца года. В РЭО выбор службы объяснили ее репутацией в качестве надежного поставщика. «ФСИН — это не только колонии строгого режима, когда нельзя выходить за территорию, но и общий режим, когда заключенных трудоустраивают, в том числе на производства контейнеров», — отметил оператор.

ФСИН с 2019 года обеспечивает мусорными контейнерами российские города и регионы, включая Брянск, Петрозаводск, Томск, Калининград, Башкирию, Астраханскую область и Сахалин. Стоимость одной емкости достигает почти 19 тысяч рублей, срок службы доходит до трех лет. Со службой сотрудничает «Чистая планета» из Брянской области. «Мы могли бы заказать контейнеры у стороннего подрядчика, но приобретаем продукцию заключенных, чтобы дать им работу. Это наша социальная миссия», — заявил представитель оператора.

В октябре 2021 года заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко заявила, что власти заставят регионы обращаться с мусором по-новому, создав зеленый рейтинг регионов на основе эффективности внедрения реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами.