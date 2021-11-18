В России решили привлечь заключенных к стройкам в Арктике

ФСИН и Минюст предлагают использовать труд заключенных на стройках в Арктике

На стройках в Арктике в будущем предполагается использовать труд заключенных, соответствующий законопроект готовят Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Минюст России, пишет «Интерфакс».

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Для тех, кто решит «приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера», предлагается ввести льготное исчисление срока уголовного наказания в виде принудительных работ, сообщил директор ФСИН Александр Калашников, выступая на Международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, исправление». Привлекать заключенных хотят к строительству крупных промышленных объектов, а также к очистке загрязнений и благоустройству в Арктической зоне.

17 ноября стало известно, что ФСИН поможет ряду российских регионов с внедрением раздельного сбора мусора. Ведомство предоставит более 17 тысяч контейнеров для отходов. «Российский экологический оператор» (РЭО) объяснил выбор ФСИН репутацией надежного поставщика.

«ФСИН — это не только колонии строгого режима, когда нельзя выходить за территорию, но и общий режим, когда заключенных трудоустраивают, в том числе на производства контейнеров», — указали в РЭО. Контейнерами российские города и регионы служба обеспечивает с 2019 года.