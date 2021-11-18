ВТБ перестанет быть совладельцем «Магнита»

Группа ВТБ намерена продать около 17,28 процента обыкновенных акций компании «Магнит», говорится в сообщении группы, поступившем в редакцию «Ленты.ру». 12,13 процента продадут Marathon Group, остальные предложат в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок.

В результате Группа ВТБ полностью продаст свою долю в «Магните» и перестанет быть его совладельцем. Marathon Group, в свою очередь, в итоге увеличит свою долю до 29 процентов после согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

В ВТБ указали, что за последние три года выручка «Магнита» выросла более чем на 30 процентов, и группа приветствует решение крупнейшего частного акционера Marathon Group об участии в сделке. Группа ВТБ планирует сохранить партнерские отношение с «Магнитом» и продолжить сотрудничество в будущем, отмечается в сообщении.

Акционером «Магнита» банк стал в феврале 2018 года, приобретя долю у основателя компании Сергея Галицкого. Сумма сделки оценивалась в 138 миллиардов рублей, речь шла о 29 процентах акций. Позднее группа продала часть из них Marathon Group.