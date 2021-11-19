Друг заявил о странном поведении убившего врача из-за спора о вакцинации бойца

Узбекский боец UFC Заррух Адашев поделился подробностями о жизни бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева, арестованного по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати в США. Его слова приводит Sport24.

Друг спортсмена рассказал, что Хожиев хорошо учился в лицее, успешно окончил университет в России, был умным и отзывчивым человеком, однако в последние месяцы его поведение стало странным. «Выкладывает какие-то непонятные вещи. В какой-то круг вляпался. Он начал стричься налысо, называть себя "гангстером-мусульманином". Мы ничего не понимали», — заявил Адашев.

16 ноября Хожиева арестовали по обвинению в убийстве Рибати. 27-летний спортсмен находился рядом с телом врача в момент задержания. Хожиев сообщил прибывшим полицейским, что именно он убил мужчину. По версии следствия, у Рибати и Хожиева возник спор относительно вакцинации от коронавируса.

Хожиев — профессиональный боец MMA. На его счету три победы при единственном поражении. В соцсетях Хожиев делится с подписчиками взглядами на ситуацию с COVID-19. Спортсмен выступает против вакцинации.