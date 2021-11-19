50 Cent выложил в Instagram реакцию российского ребенка на куклу-стриптизершу

Американского хип-хоп-исполнителя 50 Cent развеселило видео, снятое во время празднования дня рождения в России. Соответствующий пост он выложил на своей странице в Instagram.

Сначала на размещенных кадрах артистка в ростовой кукле, напоминающей стриптизершу, танцует перед неизвестным мужчиной под песню UNO группы Little Big. Затем оператор ролика переводит камеру на сидящего за столом ребенка, чтобы снять его реакцию на происходящее. Глядя на куклу, мальчик удивленно поднял брови и приоткрыл рот. «Иногда дети знают больше, чем мы думаем», — пошутил рэпер в описании к публикации.

Mash пишет в своем Telegram-канале, что мероприятие проводилось в ресторане «Дюма» в Ростове. В костюме находилась владелица шоу-балета «Эвридика» Александра Карнеева. Выяснилось, что аниматора пригласила жена именинника, сделав ему таким образом сюрприз.

В июле Оксана Самойлова утешила младших детей деньгами в день рождения их старшей сестры. Супруга Джигана выложила ролик, на котором Ариэла распаковывает розовые коробки с подарками, перевязанные шелковыми лентами. Затем мать протягивает Майе и Лее по десять тысяч рублей со словами: «Утешительные призы».