На Украине арестовали причастного к покушению на министра американца

В Киеве арестовали гражданина США Россанса, подозреваемого в покушении на министра Лещенко

Печерский районный суд Киева арестовал гражданина США, которого подозревают в организации покушения на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко. Об этом пишет Capital.ua.

Арестованным оказался американский предприниматель Курт Россанс. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал, что Вашингтон поможет Киеву в расследовании дела о покушении на убийство Романа Лещенко. Он также напомнил, что американцу вместе с гражданкой Украины предъявлены подозрения в похищении, вымогательстве и нанесении тяжких телесных повреждений.

18 ноября стало известно, что украинским силовикам удалось предотвратить покушение на Лещенко. О планах преступников глава аграрного ведомства узнал незадолго до брифинга, а в ходе пресс-конференции едва не расплакался.