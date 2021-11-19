На Украине заявили о готовности США помочь в расследовании покушения на министра

Вашингтон выразил готовность помочь Киеву в расследовании дела о покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Об этом глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Денис Монастырский рассказал в эфире телеканала «1+1».

Он напомнил, что заказчиками покушения был гражданин США и гражданка Украины, и сообщил, что им уже предъявлены подозрения в похищении, вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

При этом глава МВД отметил, что сам Лещенко не был в курсе подготовки покушения. По его словам, это было видно в том числе по реакции министра во время брифинга.

18 ноября Денис Монастырский заявил, что украинским правоохранителям удалось предотвратить покушение на Романа Лещенко. О планах злоумышленников глава аграрного ведомства узнал незадолго до брифинга, а в ходе пресс-конференции едва не расплакался.