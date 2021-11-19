Обвиненную в афере против дочери Валентины Терешковой аудитора арестовали заочно

В Москве заочно арестовали и объявили в федеральный и международный розыск аудитора Елену Лоссь, обвиняемую по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает ТАСС

По данным агентства, Пресненский суд вынес постановление о заключении россиянки под стражу на два месяца — с момента ее задержания сотрудниками правоохранительных органов. Аналогичное решение вынесено в отношении еще одного фигуранта дела — гендиректора компании «Пробиофарма» Лии Мурадовой. Среди жертв обвиняемой в афере значится Елена Терешкова — дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, и сенатор Дмитрий Савельев.

О том, что Елена Лоссь стала фигуранткой уголовного дела об особо крупном мошенничестве стало известно 6 октября, когда аудитор была объявлена в розыск. По версии следствия, ее компания «РСМ-Русь» пыталась похитить фирму «Фармсервис», обладающую правами на крупные разработки пробиотиков и товарные знаки популярных продуктов, среди которых «Бифидок».

Уголовное дело было возбуждено московским управлением Следственного комитета России после заявления Терешковой и Савельева, которые прежде были деловыми партнерами Лоссь. Они случайно узнали, что у их фирмы «Фармсервис» появились новые владельцы.