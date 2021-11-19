Российскому депутату избрали меру пресечения за аферу с фиктивным помощником

Депутата Заксобрания Новосибирской области отправили под домашний арест за мошенничество

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил депутата Законодательного собрания Новосибирской области, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Такая мера избрана 50-летнему парламентарию до 16 января 2022 года.

По версии СКР, депутат трудоустроил фиктивную помощницу, за которую сам получал зарплату. Никакие рабочие обязанности сотрудница не выполняла. Ущерб от аферы оценили на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Ранее отмечалось, что речь идет о депутате Глебе Поповцеве. Он был избран в Заксобрание Новосибирской области в сентябре 2020 года.

18 ноября против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).