Российского депутата задержали по подозрению в афере с фиктивным помощником

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом следствия.

По его словам, парламентария подозревают в афере с фиктивным помощником, за которого он сам получал зарплату. Ущерб оценен в 500 тысяч рублей. Поповцева задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Глеб Поповцев был избран в Заксобрание Новосибирской области в сентябре 2020 года. Он выпускник Санкт-Петербургского высшего военно-топографического командного училища и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.