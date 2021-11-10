На бывшего председателя думы Чукотки завели дело за премии на девять миллионов

На экс-председателя Чукотской окружной Думы Маслова завели дело за превышение полномочий

Бывшего председателя Чукотской окружной Думы Александра Маслова заподозрили в причинении ущерба бюджету на девять миллионов рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

На экс-депутата завели дело по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение полномочий»). По версии следствия, Маслов ежегодно выписывал себе незаконные премии.

Нарушения были выявлены после прокурорской проверки.

Как отметил Хинштейн, следователи продолжают проверять другие эпизоды противоправной деятельности Маслова, в частности, получение незаконных дополнительных выплат из Пенсионного фонда.

В июне бывший мэр города Щучье Курганской области Владимир Тамахин был осужден на четыре года лишения свободы условно. С 2016-го по 2018 год он незаконно выписывал себе премии, присвоив 700 тысяч рублей.