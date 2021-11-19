Кличко заявил о находящихся на грани банкротства украинских городах

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что малые украинские города находятся на грани банкротства из-за установленных цен на газ. Такое мнение он выразил в интервью порталу «Цензор».

По его словам, сейчас два миллиона гривен (около 5,5 миллиарда рублей) Киев выделил на компенсацию разницы между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой, которая сложилась из-за подорожания газа. «Это колоссальные средства», — сказал мэр города, отметив, что это стоит украинскому бюджету больших денег.

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«А где возьмут большие средства другие города, у которых такой возможности нет? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва», — отметил Кличко, добавив, что правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы.

По его словам, 80 процентов составляющей тарифов — это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ. При этом, сказал Кличко, мэры сделали вс" для того, чтобы тарифы для населения не выросли — «и договорились, и меморандум подписали с правительством, "Нафтогазом", в котором обусловили цену на газ и компенсации городам».

Ранее глава «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон рассказал о перспективе многолетней зависимости страны от газа. Макогон назвал газ «основным "переходным топливом" на пути к возобновляемым источникам энергии». Глава компании добавил, что газовая инфраструктура страны будет оставаться востребованной и критически важной, в первую очередь для внутренних потребителей.