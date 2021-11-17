На Украине рассказали о перспективе многолетней зависимости от газа

Глава «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон рассказал о перспективе многолетней зависимости страны от газа, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. На Украине планируют активно использовать этот вид топлива в течение еще 15 лет.

Макогон назвал газ «основным "переходным топливом" на пути к возобновляемым источникам энергии». Глава компании добавил, что газовая инфраструктура страны будет оставаться востребованной и критически важной, в первую очередь для внутренних потребителей.

Макогон рассказал, что реконструкция газотранспортной системы страны будет окончена в течение трех лет. На обновление системы потратят 1,5 миллиарда гривен или 56,7 миллиона долларов.

В ноябре Германия предоставила «Оператору ГТС Украины» и «Нафтогазу» право на участие в сертификации российского газопровода «Северный поток-2». Обе компании требуют остановки проекта, поскольку тот, по их мнению, угрожает Европе и усиливает ее зависимость от России.

Кроме того, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, украинская ГТС «значительно удобнее» российского газопровода из-за того, что у последнего отсутствуют резервные трубы. Витренко напомнил, что наличие нескольких труб на основных маршрутах на Украине позволит оператору ремонтировать некоторые участки газопровода, не останавливая транзит.

После заявления ФРГ о приостановке сертификации «Северного потока-2» газ в Европе подорожал до 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с конца октября. Эта цифра на 17,8 процента выше расчетной цены 15 ноября, когда о решении еще не было объявлено.

