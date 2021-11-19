Изготавливавший БЧБ-флаги белорус рассказал о любви к помидорам со сметаной

В Белоруссии на 15 суток арестовали 65-летнего инженера, который организовал в подвале своего дома производство признанных экстремистскими БЧБ-флагов (бело-красно-белое знамя). Об этом в Telegram-канале сообщает правозащитный центра «Вясна», прикрепив к сообщению видео с объяснениями арестованного.

По данным центра, Анатолий Шалкович был задержан 11 ноября, но только 17 ноября пресс-служба МВД сообщила о его аресте. Правоохранители заявили, что задержанный «закидывал изготовленные флаги на деревья».

Как рассказал сам мужчина, он занимался изготовлением флагов из-за любви к сочетанию белого и красного цветов. «У меня жена рыженькая. И вообще я люблю помидоры со сметаной», — заявил Анатолий. Он добавил, что теперь сожалеет о том, что занимался изготовлением протестной символики.

Ранее сообщалось, что после конкурса «Мисс Беларусь-2021», который состоялся 10 сентября, в сети появилась фотосессия победительницы Дарьи Гончаревич с бело-красно-белым флагом. На фотографиях Гончаревич окутана в белые и красные ткани (сочетание этих цветов расценивается как оппозиционный посыл). При этом девушка заявляет, что на момент съемок была молода и не вникала в суть. Она отметила, что доверилась пригласившему ее дизайнеру, чего делать не стоило.