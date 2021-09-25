Белорус получил 15 суток ареста после спора на три бутылки коньяка

15 суток ареста получил 34-летний белорус Максим Шевчик после того, как на спор разместил в соцсетях фотографию с бело-красно-белым флагом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале правозащитный центр «Весна».

Шевчика обвинили в участии в несанкционированном пикетировании на основании его фото с бело-красно-белым флагом в соцсетях.

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По словам мужчины, он поспорил с друзьями, что на два месяца разместит в своем профиле фото с бело-красно-белым флагом. Победитель пари получал три бутылки дорогого коньяка. В суде Шевчик объяснил, что фотографию сделал еще 14 июня, а флаг он забрал у одного из протестующих в качестве «трофея» и потом сжег его. Судья назначила минчанину 15 суток ареста.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года начались массовые протесты с требованием отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Поводом для них послужили предполагаемые нарушения при проведении голосования. Символом протестных акций стало бело-красно-белое знамя («бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ), которое с 1991 по 1995 год было государственным флагом Белоруссии.

Первые митинги жестко разорялись силовиками. Были задержаны тысячи людей, многие из которых рассказывали о пытках и избиениях в изоляторах. Впоследствии ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что за акциями оппозиции в стране стоят внешние силы.