Байден призвал Канаду и Мексику совместно бороться с пандемией коронавируса

Президент США Джо Байден: Америка, Канада и Мексика должны вместе бороться с пандемией

Президент США Джо Байден, открывая в Белом доме Саммит лидеров государств Северной Америки, призвал Канаду и Мексику совместно с Соединенными Штатами бороться с пандемией коронавируса и последствиями миграционного и климатического кризиса. Его слова приводит ТАСС.

«Мы должны положить конец пандемии и предпринять решительные действия, чтобы сдержать климатический кризис. Мы должны осуществлять инклюзивное экономическое восстановление. Мы должны справиться с проблемой беспрецедентной миграции в нашем полушарии», — подчеркнул глава государства.

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Байден добавил, что будущее Северной Америки должно строиться на общих сильных сторонах трех стран и заявил о важности партнерства в обеспечении цепочек поставок и в борьбе с киберпреступностью.

Саммит лидеров государств состоялся впервые с 2016 года. На него прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Ранее Байден назвал американцев, которые до сих пор так и не сделали прививку от коронавируса, главным риском для американской экономики. Он отметил, что вакцинация подавляющего большинства американцев является единственным способом справиться с пандемией.

