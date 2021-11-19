Гематолог перечислил причины появления «жирной» крови

Гематолог Трахтман: «жирная» кровь говорит о проблемах с метаболизмом и питанием

У человека могут выявить хилезную или «жирную» кровь при обнаружении в ней повышенного содержания жиров, заявил врач-гематолог Павел Трахтман, передает радио Sputnik.

По его словам, в ряде случаев такие показатели говорят о нарушении метаболизма. «Чаще встречаются у людей полных, с нарушенным холестериновым обменом», — перечислил он причины постановки диагноза. Избыточный жир в организме пациентов не успевает перерабатываться ферментными системами. Он циркулирует в крови и приводит к заболеваниям.

Гематолог добавил, что наиболее известное из болезней — атеросклероз. «Жировые отложения на стенках сосудов сужают их просвет и вызывают довольно драматичные проблемы со здоровьем», — объяснил он. Чаще всего «жирная» кровь — последствия неправильного питания. Анализы показывают такой результат у тех, кто имеет в рационе много жирной пищи и употребляет ее накануне сдачи образцов. «Значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид», — отметил Трахтман.

«Жирная» кровь затрудняет проведение биохимических и других исследований или искажает их. К примеру, большая примесь жировых частиц иногда может показывать сифилис. Врачи советует пациентам с «жирной» кровью пересдать анализ, но в точности следовать всем правилам до процедуры.

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