Названы страшные последствия переливания крови

Дмитрий Евсеев, врач-гематолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, рассказал, что переливание человеку крови неподходящей группы может привести к страшным последствиям. Об этом он сообщил порталу URA.RU.

«От такой ошибки могут появиться очень тяжелые осложнения. Повреждение почек, шок или даже смерть. Не так много нужно перелить, чтобы человека фактически убить. Обратимость последствий зависит от объема, от того, что было предпринято, вовремя ли диагностировали», — отметил Евсеев.

Врачи, по словам Евсеева, не сразу понимают, что пациент получил кровь другой группы — это редкая ситуация. При иногруппных переливаниях происходит разрушение эритроцитов, вплоть до отказа почек, подтвердила информацию кандидат медицинских наук и врач-гематолог Светлана Бычкова. Она отметила, что каждое действие, связанное с переливанием крови, в России строго регламентируется.

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