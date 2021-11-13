Ученые назвали говорящий о развитии рака ночной симптом

Ученые фонда Lung выявили, что нарушение дыхания во сне может говорить о развитии рака

Ученые из европейского фонда Lung выявили, что обструктивное апноэ (OSA) может говорить о развитии в организме раковой опухоли. Об этом сообщает портал Medicalxpress.

По словам исследователей, OSA — неожиданная остановка дыхания во время сна, когда храпящий человек перестает дышать, а потом снова начинает храпеть. Вместе с тем все это время его сон не приостанавливается. В таком случае дыхание может прерываться в среднем на 40 секунд.

Отмечается, что при OSA дыхательные пути человека частично перекрываются, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, а также нарушению сна и сильной усталости.

По результатам исследований ученые установили, что у людей с апноэ часто выявляют онкологию. К группе риска больше относятся женщины, чем мужчины.

Ранее ученые из США показали, что у людей с расстройствами дыхания во время сна выше риск госпитализации и смерти при COVID-19. Они проанализировали данные о здоровье более чем 360 тысяч пациентов.