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Врач назвала главные причины постоянной усталости

Врач Бханот: длительные перерывы между приемами пищи провоцируют усталость и вялость
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Фото: Bruno Aguirre / Unsplash

Британский врач Равина Бханот назвала переедание и большие перерывы между приемами пищи одними из главных причин постоянной усталости. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам эксперта, длительные перерывы между приемами пищи могут приводить к нехватке энергии и понижению уровня сахара в крови, что в итоге ведет к вялости и чувству усталости. Для решения этой проблемы врач рекомендовала запастись полезными продуктами для перекуса. Подойдут орехи, сухофрукты и крекеры из цельного зерна.

Слишком большое количество пищи вынуждает организм тратить много сил на ее переваривание, говорит Бханот, а продукты с высоким содержанием сахара и углеводов провоцируют резкий скачок энергии, которой переходит в такой же резкий спад. Чтобы избежать этого, она посоветовала сочетать богатые углеводами продукты с овощами и зеленью.

Еще одной причиной усталости может стать нехватка железа, магния, калия и витаминов D и B12. Чтобы определить нехватку, Бханот советует сдать анализ крови и обратиться к терапевту для его расшифровки и получения рекомендаций. Она добавила, что недостаток сна напрямую влияет на уровень энергии, поэтому взрослым людям необходимо спать не менее семи часов в сутки. При этом важно следить, чтобы в спальне была комфортная температура воздуха.

Ощущение бодрости появляется после физических нагрузок и занятий спортом. По словам Бханот, упражнениям нужно уделять не менее 150 минут в неделю. Чаще двигаться особенно важно для тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Люди, испытывающие хронический стресс, могут сталкиваться с постоянной усталостью, считает специалист. Она призывает научиться расслабляться и не перегружать себя как эмоционально, так и физически.

Среди причин, влияющих на качество сна и ощущение бодрости, Бханот выделила депрессию, лекарства, вызывающие сонливость, а также апноэ сна. В случае обнаружения симптомов депрессии или апноэ она настоятельно рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.

Ранее сообщалось, что американский врач Ребекка Роббинс, занимающаяся изучением сна, рассказала о вреде недосыпа. Чтобы улучшить качество сна, эксперт советует каждый день ложиться спать и пробуждаться в одинаковое время.

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