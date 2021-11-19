Американец излечился от невосприимчивой к лекарствам хронической мигрени

Ученые США сообщили о необычном случае пациента с сильными головными болями, которому удалось излечиться от мигрени с помощью растительной диеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале BMJ Case Reports.

Отмечается, что пациентом был 60-летний американец, который боролся с частыми мигренями в течение 12,5 года, однако головные боли оказались невосприимчивыми ко всем традиционным методам лечения, включая лекарственные препараты. За шесть месяцев до обращения к специалистам мигрень стала хронической.

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Врачи посоветовали больному придерживаться специализированной ежедневной диеты LIFE (англ. Low Inflammatory Foods Everyday), которая способствует уменьшению воспалительных процессов в организме. Эта диета обогащена питательными веществами, содержащимися в зеленых листовых овощах (например, салате, капусте и шпинате), бобах, фруктах.

В течение двух месяцев частота головных болей снизилась с 18-24 дней до одного дня в месяц, а через три месяца мигрени полностью прекратились. По словам ученых, эффективность диеты намного превосходит лекарственные препараты, которые обычно используются в целях снижения частоты головных болей на 50 процентов. Пациент не жаловался на боли как минимум в течение семи с половиной лет.

Однако независимые эксперты отмечают, что единичный случай не позволяет обобщить результаты на всех, кто страдает от мигрени. По подсчетам, во всем мире головными болями мучаются более миллиарда человек. В то же время оздоровляющая диета может быть альтернативой лекарствам, не имеющей побочных эффектов.