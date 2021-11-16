У низкокалорийной диеты обнаружили мощный антивозрастной эффект

Австралийские ученые: диета может быть эффективнее в профилактике диабета, чем лекарства

Ученые Сиднейского университета продемонстрировали, что диета может быть более эффективным средством профилактики диабета, инсульта и сердечных заболеваний, чем лекарства. Результаты доклинического исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

Австралийские специалисты разработали 40 различных диет, которые отличались друг от друга соотношением макроэлементов (белков, жиров и углеводов), калорийностью и содержанием лекарственных препаратов, оказывающих мощный антивозрастной эффект: метформина, рапамицина и ресвератрола. Было оценено воздействие всех типов вмешательств в мышиную печень, которая является ключевым органом в регуляции метаболизма.

Исследователи обнаружили, что наибольшее воздействие на печень оказывал баланс микроэлементов и калорийность. При этом потребление белка и высокого количества калорий сильно влияло не только на метаболические пути, но и на фундаментальные процессы, контролирующие функционирование клеток, в том числе активность митохондрий. При высоком уровне потребления белка развивался окислительный стресс, когда производится большое число активных форм кислорода, повреждающих клеточные мембраны, белки и ДНК.

Антивозрастные препараты смягчали воздействие рациона, но не влияли значительно на метаболическую реакцию клетки в ответ на диету. Так, иммунодепрессант рапамицин и противодиабетический метформин снижали реакцию митохондрий на пищевой белок, в то время как ресвератрол подавлял эффекты от употребления углеводов и жиров.