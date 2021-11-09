Популярная диета оказалась вредной для репродуктивной функции

Ученые из университета Осло провели исследование, в результате которого выяснилось, что средиземноморская диета, которую во многих странах мира считают лучшей, может негативно влиять на репродуктивную функцию. Об этом пишет New York Post.

Несмотря на доказанную пользу при профилактике деменции, диабета, сердечных заболеваний и даже эректильной дисфункции, по мнению норвежских специалистов, такая модель питания может нанести вред здоровью, если придерживаться ее неправильно. В частности, она может ослабить иммунную систему и замедлить рост и развитие детей.

Причиной этому может стать большое количество пестицидов и инсектицидов, которые содержатся в покупных фруктах и овощах, составляющих основу средиземноморской диеты.

В ходе эксперимента участники неделю питались в рамках привычных им западных диет, включающих в себя относительно небольшое количество фруктов, овощей и вина. Затем они перешли на средиземноморскую диету, которая включает в себя много фруктов и овощей, цельнозерновые продукты, рыбу и жиры, такие как оливковое масло и орехи. При этом, мясо, молочные продукты и насыщенные жиры употребляются в меньших количествах.

По итогам исследования выяснилось, что в моче испытуемых обнаружили превышение двух ключевых веществ — инсектицида и фосфорорганических соединений — более чем в три раза.

«Из наблюдательных исследований появляется все больше доказательств того, что польза для здоровья от увеличения потребления фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов частично уменьшается из-за более высокого воздействия пестицидов, связанного с этими продуктами», — пояснил профессор Пер Оле Иверсен.

Исследователи предположили, что эти вещества могут влиять на гормоны в организме. Кроме того, отмечается, что продукты, выращенные традиционным способом, а также мясо и рыба впитывают в себя вредные вещества из атмосферы, которые при употреблении этих фруктов и овощей человеком, попадают в организм.

Ранее американские диетологи заявили, что желающим похудеть в первую очередь сократить потребление не только сладкого, но и сахара в целом, а также отмерять порции, используя так называемое правило кисти руки, есть больше овощей и продуктов, содержащих клетчатку.