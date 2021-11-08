Сексолог рассказал о необходимом для мужского здоровья продукте

Мясо является необходимым для мужской потенции продуктом. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

Врач отметил, что отсутствие данного продукта в рационе часто негативно влияет на мужскую потенцию и может привести к половой дисфункции. При этом, по словам специалиста, нельзя говорить о том что нехватка белка в рационе является решающим фактором, так как на мужское здоровье влияют и другие патогенные факторы, такие как курение, алкоголь, жесткие диеты и плохой сон. Он также подчеркнул, что некоторые мужчины имеют «сильную половую конституцию» и могут сохранять половые возможности даже при неблагоприятных условиях.

В то же время сексолог рассказал, что употреблять слишком много мяса тоже вредно. Это может привести к болезням сердечно-сосудистой системы и проблемам с метаболизмом. Врач советует составить рацион из нежирных видов мяса, говядины или индейки, а также перепелиных яиц, в которых содержится много белка.

Ранее российский сексолог Дмитрий Гарин назвал продукты, которые снижают и повышают уровень либидо. По его словам, правильное питание считается основой стабильно высокого либидо, но при этом единого рациона для всех людей не существует. Специалист рекомендовал не придерживаться какой-то определенной диеты, а следовать базовому принципу. Он заключается в том, что либидо поднимает гормон тестостерон, который есть и у мужчин, и у женщин.

