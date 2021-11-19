Пропавший с лодки кот вернулся к хозяевам спустя десять лет после исчезновения

Кот в Англии сбежал с лодки во время путешествия и вернулся к владельцам через десять лет

Кот пропал во время путешествия на лодке по каналу вблизи английского города Личфилд, графство Стаффордшир, и вернулся к хозяевам через десять лет с момента исчезновения. Об этом сообщает Sky News.

В 2011 году Колин Клейтон и Ева Беллами проводили медовый месяц на лодке вблизи Соединения Фрэдли — соединения каналов между Фрадли и Алревасом в 40 километрах от своего дома в Бирмингеме. Они взяли с собой кошку Уизл и двух ее отпрысков — Дизеля и Биг Гринджа. Питомцы были привычны к жизни на канале. Они спрыгивали с лодки и возвращались на нее. Во время очередной такой прогулки двое котов вернулись на лодку, а третий — трехлетний Биг Гриндж — сбежал.

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Владельцам животного пришлось задержаться на пять дней ради его поисков, но они оказались безуспешными. В конце концов они вернулись в Бирмингем без Биг Гринджа. Кот был чипирован, и пара зарегистрировала его как пропавшего. Спустя десять лет 61-летнему Клейтону и 58-летней Беллами позвонили и сообщили, что Биг Гриндж нашелся.

Бездомный кот по кличке Мармелад привлек внимание сотрудников организации, которая занимается спасением кошек. Сотрудница организации Сью Хокнелл рассказала, что потратила три недели на ежевечерние попытки поймать кота, чтобы отсканировать его микрочип.

«В течение некоторого времени местный мужчина прикармливал его, и Мармелад начал доверять этому человеку. Мужчина позвонил и сообщил, что Мармелад зашел к нему в квартиру и что у него на боку опухоль», — рассказала Хокнелл. Она организовала для кота посещение ветеринара. Наконец, удалось установить его настоящую кличку и имена хозяев.

Опухоль оказалась не смертельной, и Биг Гриндж воссоединился с семьей, где за время его отсутствия появились собаки Матли и Мисти Му.

Клейтон заявил, что теперь владельцы кота будут держать его дома. «Он выглядит очень довольным и не проявляет никакого интереса к прогулкам на улице», — отметил он.

Неизвестно, как именно кот выживал в течение этих десяти лет.

Ранее сообщалось, что пропавший кот в шотландском городе Абердин вернулся к хозяевам спустя десять лет. С момента возвращения домой кот восстановил те же привычки, которые у него были до исчезновения.