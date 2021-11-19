Китай занялся субсидированием судов для закрепления в спорных водах Спратли

Власти Китая занялись субсидированием рыбаков для закрепления своего присутствия в спорных территориальных водах вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море и ежедневно отправляют туда 300 кораблей ополчения. Об этом в своем докладе заявляет Вашингтонский центр стратегических и международных исследований, передает South China Morning Post.

Согласно отчету американского аналитического центра, после завершения строительства форпостов на искусственных островах в 2016 году КНР стала на постоянной основе направлять в спорные воды морскую милицию. «Ополчение, которое в настоящее время сформировано в Южно-Китайском море, действует из десяти портов в китайских провинциях Гуандун и Хайнань. Данные дистанционного зондирования показывают, что в любой день на островах Спратли действует около 300 судов ополчения», — сказано в отчете.

В центре утверждают, что китайское правительство ежедневно выдает топливные субсидии в размере 24 175 юаней (3700 долларов США) кораблям длиной не менее 55 метров и с мощностью двигателя 1200 киловатт, работающим у островов Спратли.

Младший научный сотрудник Национального института изучения Южно-Китайского моря Чен Сянмяо считает преувеличением называть рыбаков частью морской милиции. «В моем понимании милиция — это люди, которые проходят военную подготовку, одновременно занимаясь другой деятельностью. Но большинство рыбаков в Китае не имеют военной подготовки, и их не следует рассматривать как ополченцев», — заявил он.

Территория островов Спратли оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В районе островного архипелага находятся значительные запасы нефти и газа: в одном лишь районе архипелага Рид-Бэнк насчитывается около 50 триллионов кубометров природного газа и свыше 5 миллиардов баррелей нефти.

30 августа Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Речь идет об акваториях Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.