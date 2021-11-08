Китай создал в пустыне ракетные цели в виде кораблей ВМС США

Китай построил в пустыне Такла-Макан в Синьцзяне макет авианосца и других кораблей ВМС США для отработки ракетных ударов. Об этом сообщает военно-морской институт США (USNI) со ссылкой на компанию геопространственной разведки All Source Analysis.

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Цели установлены на рельсы для обеспечения их мобильности. «Это, а также обширная детализация моделей, в том числе размещение нескольких датчиков на судовых целях и вокруг них, вполне вероятно, предназначены для многократного использования», — сказано в отчете All Source Analysis.

Военные КНР создали план авианосца и как минимум двух эсминцев типа Arleigh Burke, так как уделяют особое внимание средствам защиты от американских ВМС. Уровень подготовки и степень сложности объектов показывает, что Народно-освободительная армия (НОАК) продолжает инвестировать средства в ограничение эффективности военно-морских сил США вблизи Китая.

Научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре Коллин Кох отметил, что цели в пустыне — лишь один из этапов учений и лучший способ сохранить тренировки в секрете от США. Однако, по его мнению, испытание противокорабельной баллистической ракеты в пустыне не отразит реальные условия морской среды, которые могут повлиять на датчики и наведение.

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море и создания оборонного партнерства AUKUS между Канберрой, Лондоном и Вашингтоном с целью защиты интересов стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в АТР принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.