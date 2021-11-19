Губернатор Калининградской области заразился COVID-19

Глава Калининградской области Антон Алиханов заразился COVID-19. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, слова которого приводит РИА Новости.

Перед командировкой в Москву губернатор получил положительный ПЦР-тест на коронавирус. В настоящее время Алиханов чувствует себя нормально, болезнь переносит бессимптомно.

Лысков добавил, что на данный момент глава региона находится на изоляции на своем рабочем месте.

Ранее сообщалось, что глава министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заразился COVID-19. По словам официального представителя Минприроды Марины Евсеевой, он работал удаленно.