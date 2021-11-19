Россиянку оштрафовали за побег из ковидного госпиталя

Жительницу Воронежской области оштрафовали за побег из ковидного госпиталя в Астрахани

Россиянка получила штраф после побега из ковидного госпиталя в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба Семилукского районного суда Воронежской области.

В конце июля 2021 года жительница Воронежской области заболела COVID-19 во время путешествия. Ее госпитализировали в Астраханскую инфекционную больницу. Ночью пациентка сбежала и отправилась домой.

«Из Астрахани до Москвы она летела на самолете, а из Москвы добиралась до самого дома на такси», — говорится в сообщении.

После возвращения женщине стало плохо, и ее госпитализировали. В отношении нее возбудили административное дело по статье КоАП о несоблюдении обязательного режима изоляции с момента заболевания новой короновирусной инфекции, предоставляющего опасность для окружающих. Ей назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Ранее из краснодарской психиатрической больницы сбежали три пациента, которые находились там на лечении. По версии правоохранительных органов, мужчинам удалось спилить решетку больницы, после чего они совершили побег.