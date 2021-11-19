Парень случайно встретил льва на прогулке по парку

Блогер из Великобритании по имени Сэм Пеппер показал, как во время прогулки с собакой случайно наткнулся на льва. Ролик о неожиданной встрече он опубликовал в TikTok. В комментариях к посту многие зрителей признались, что видео крайне удивило и встревожило их.

В ролике, снятом в парке в темное время суток, Пеппер показал, как пес во время прогулки несколько раз отходил от хозяина к краю дорожки и всматривался в сторону, как будто бы учуял что-то необычное. «Его что-то встревожило. Нас кто-то преследует», — объяснил блогер. Вскоре после этого к дорожке вышел детеныш льва. Пеппер отпрянул назад, и на этом съемка прекратилась. О том, что случилось дальше, парень не рассказал.

«Вот почему всегда нужно доверять инстинктам собаки», — подписал блогер к видео, набравшему более 12 миллионов просмотров.

Многие комментаторы отметили, что были крайне удивлены тем, что британец встретил на прогулке льва. «Так много вопросов… Где ты находишься? Если не в зоопарке, тогда почему там детеныш льва?» — спросила одна из пользовательница. Другой юзер добавил, что совсем не ожидал такой концовки ролика. Некоторые зрители отметили, что им стало не по себе из-за видео.

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