Хозяйка популярного пса из мемов воссоздала в жизни вирусную шутку с собакой

Хозяйка сиба-ину по кличке Болци, известной в мемах как пес Чимс, воссоздала в жизни вирусную шутку со своей собакой. Владелица животного сняла на видео сцену из популярного мема с участием ее питомца. Ролик опубликован в Instagram.

В видео на голову питомца опустилась бита, после чего пес зажмурился. Хозяйка собаки также добавила к ролику характерный звук удара. Кроме того, она продемонстрировала в кадре игрушку, сделанную по мотивам мема «Иди в тюрьму похоти» (Go to horny jail), героем которого стал Болци.

Шаблон Go to horny jail появился и широко распространился в 2020 году. Героем мема, помимо Болци, стала другая известная сиба-ину Доге (настоящая кличка — Кабосу). На картинке она бьет Болци по голове, призывая его прекратить неприличные мысли. Картинка сопровождается подписью Bonk («Бум») и обычно используется в переписках в ситуациях, когда человек хочет намекнуть собеседнику на то, что его мысли слишком пошлые.

Пес Болци, который живет вместе с хозяйкой в Гонконге, стал популярней в соцсетях в 2020 году под выдуманной кличкой Чимс. Тогда отредактированная фотография сидящей сиба-ину превратилась в основу для нескольких мемных шаблонов.