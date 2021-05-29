В США запустили приложение для подбора пары на основе мемов и сериалов

Студентка Стэнфордского университета Видья Мадхаван запустила бесплатный сервис знакомств Schmooze, который помогает подобрать пару на основе мемов. При помощи нейросетей приложение предлагает пользователям познакомиться с теми людьми, у которых похожее чувство юмора и увлечения, пишет TechCrunch.

Девушка решила создать такое приложение, поскольку именно чувство юмора сблизило ее с супругом. Несколько лез назад Мадхаван размышляла о поступлении в магистратуру, но чтобы принять окончательное решение, она обратилась за помощью к студентам. Из десяти человек ей ответил один — ее будущий супруг, с которым они тогда начали обмениваться шуточными сообщениями.

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Чтобы стать пользователем Schmooze, кроме привычных данных о себе необходимо также указать любимые Instagram-аккаунт с мемами, сериал и исполнителя. После этого приложение предложит выбирать не фотографии людей, а наиболее приятные для пользователей подборки шуток. Нейросети составляют такие коллажи как на общие темы, так и по интересам. Если любимым сериалом назван «Офис», то мемы с Майклом Скоттом, исполнившим одну из главных ролей, неизбежны.

Базы мемов составляет специальный отдел Schmooze. Ежедневно в приложении появляются 200 новых картинок, а менее актуальные удаляются. «Никого больше не волнуют выборы в США», — объясняет Мадхаван. Приложение Schmooze доступно на iOS и Android, но пройти регистрацию можно только с американским номером.

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