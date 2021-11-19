«Дух шамана» в горах российского региона попал на видео

В Республике Алтай местный житель стал свидетелем необычного природного явления и запечатлел его на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Новости Горного».

На кадрах можно увидеть силуэт, проявляющийся в тумане среди гор. «Дух шамана», — подписал свое видео автор.

Как отмечается, ролик был снят в Кош-Агачском районе российского региона. При этом, пишет портал «Тайга.инфо», попавший на кадры феномен напоминает явление, которое периодически наблюдается близ пика Броккен в немецких горах Гарц — так называемого «броккенского призрака».

Данное явление на самом деле представляет собой тень наблюдателя на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном солнцу. Обычно его можно наблюдать в местах, где часто собирается туман.