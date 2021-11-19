Названо смертельно опасное количество яиц

Ученые из американского Северо-Западного университета назвали количество яиц, которое может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и оказаться смертельно опасным. Об этом пишет Al Arabiya.

Специалисты отмечают, что употребление всего трех яиц в неделю может привести к развитию ряда болезней. Это связано с яичным желтком, имеющим очень высокое содержание холестерина.

Специалисты анализировали пищевые привычки участников, а также их привычки в отношении здоровья. Выбор был сделан в пользу тех, кто до исследования не имел сердечно-сосудистых заболеваний и сообщил обо всех своих привычках, способных нанести вред здоровью сердца, например, курении и употреблении алкоголя.

В результате исследования выяснилось, что 5400 человек из выборки столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 6132 из них умерли естественной смертью в течение 20 лет после начала наблюдения. Также специалисты указали на последствия чрезмерного употребления яиц, особенно желтка, для здоровья сердца и профилактики закупорки сосудов, атеросклероза и инсульта.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что яблоки в большом количестве могут вызывать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью. По словам Соломатиной, особенно ощущения могут усиливаться, если есть кислые яблоки натощак.