Турагент рассказала о выматывающих нервы просьбах россиян

Турагент поделилась историями о выматывающих нервы просьбах российских туристов, которые планируют отдохнуть в Египте. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По ее словам, сейчас на рынке туристических услуг много специалистов, которые начали работать после того, как Египет закрылся для россиян в 2015 году. Как отметила автор, из-за этого менеджеры «не научились его продавать». Поэтому у путешественников могут складываться ложные представления об оптимальных ценах на путевки.

Так, однажды к ней обратилась клиентка с просьбой подобрать тур в Хургаду на неделю за 30-40 тысяч рублей и показала предложения от другого турагента.

«Я вообще ничего не поняла: им тупо скинули первые отели из поисковика, даже не заморачиваясь коротко рассказать о преимуществах того или иного отеля», — возмутилась она.

Турагент отметила, что из-за этого у клиентов нет никаких сведений о стране, а их желания на отпуск противоречат друг другу. Например, многие не знают, что Египет славится коралловыми рифами с множеством видов рыб, не понимают, в каких регионах страны есть пляжи с плавным заходом и куда стоит ехать, чтобы избежать сильных ветров.

Также она отдельно обратила внимание, что сейчас не стоит ожидать хорошего уровня сервиса от отелей, за исключением гостиниц высокого ценового сегмента. «Если вы отдыхали в каком-то отеле шесть-семь лет назад, это не значит, что вам понравится он и сейчас», — заключила автор.

Ранее в октябре жительница подмосковного города Химки лишилась дорогостоящего отпуска из-за обмана бывшего турагента, влезшего в долги. Так, она заплатила за путевку 430 тысяч рублей, однако в день путешествия мошенник связался с женщиной и заявил, что гостиница отказала в бронировании мест. После этого он перестал выходить на связь.